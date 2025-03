Pagelle della Pro che ha perso (0-1) col Vicenza

Franchi: Incolpevole sul gol, non corre eccessivi nel resto del match: nel recupero con Marchetti "frena" Ronaldo lanciato verso il raddoppio: 6

Clemente: Un'altra gara generosa. Nonostante gravato di un giallo assai discutibile dopo pochi minuti, fa sentire il suo peso in difesa, spingendosi anche nell'area vicentina per rinforzare l'attacco bianco: 6.5

Marchetti: Chiude bene ogni spazio e, se i vicentini (gol a parte) creano solo pericoli dalla lunga distanza o in contropiede, il merito è anche suo. 6.5

Serpe: Peccato si "perda" Morra (in sospetto fuorigioco) in occasione del gol vincente. Per il resto 90' completi dopo gli infortuni che l'avevano frenato nel corso della stagione: 6-

Pino: Non era al meglio, ma ha cercato di dare il proprio contributo: 6 (26' st Niang: un paio di spunti e un traversone nell'area vicentina che non ha trovato nessun compagno pronto alla deviazione: 6+)

Emmanuello: Non riesce a entrare nel match forse anche per qualche problemino fisico che lo costringe a uscire dopo 45': 5.5 (1' st Coppola: Fa quel che può che per aiutare la squadra ma non riesce a incidere come nei primi match della gestione Banchini: 6-)

Schenetti: Da esperienza alla squadra, cercando di dettare il ritmo delle giocate. Non sempre ci riesce. Prova un paio di coraggiose conclusioni dal limite: 6

Iotti: Uno dei migliori in casa Pro. Corre, si fa vedere anche come interditore e, palla al piede, obbliga la difesa del Vicenza a "curarlo" in maniera particolare: 6.5

Carosso: Gara senza sussulti né errori: 6 (37' st Contaldo: immagazzina minuti in campo che potranno tornare utili nella volata finale: 6)

Romairone: Fa un enorme lavoro per la squadra, sacrificandosi anche nei ripiegamenti difensivi. Esce stremato ma protagonista di un buon match 6+ (14' st Rutigliano: è la mossa di Banchini per sparigliare la partita. E ci ci riesce. Costruisce l'azione più pericolosa per pareggiare ed è un costante pericolo per gli avversari. Come Contaldo potrebbe essere uno degli uomini decisi nello sprint salvezza: 6.5)

Comi: Non ha grosse chance per "pungere" viste le attenzioni che i difensori del Vicenza gli riservano e le poche palle giocabili. Ma riesce comunque a rendersi pericoloso in un paio d'occasioni: 6+.

Allenatore: Banchini: Ha studiato il Vicenza e come fermarlo. La squadra si è mossa bene, imbrigliando spesso il gioco della neo capolista. Paga l'unico episodio negativo che, contro le big, ci può stare. Ma l'atteggiamento è quello giusto: anche contro la prima della classe in pectore si può fare la partita: 6+