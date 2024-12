Langosco, incidente sul ponte della Sesia, due persone in ospedale

Saranno i carabinieri della compagnia di Vigevano a ricostruire la dinamica esatta dell'incidente avvenuto domenica pomeriggio sulla provinciale 87, nel territorio comunale di Langosco al confine tra Lombardia e Piemonte.

Una Fiat Panda con a bordo un uomo di 46 anni e una donna 36enne è finita autonomamente contro lo spartitraffico in prossimità del ponte sul fiume Sesia. Il sinistro è avvenuto pochi minuti prima delle 16,30.

Su posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Azzurra Robbio. Fortunatamente le condizioni per i due occupanti dell'utilitaria non sono gravi e dopo i primi accertamenti del personale sanitario sono stati trasportati in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea di Vercelli.