Questura: nuovi orari passaporti

Nuovi orari per il ritiro dei passaporti

La Questura di Vercelli comunica che, visto il numero sempre maggiore di richieste del passaporto e nell’ottica di fornire un servizio più efficace al cittadino, a partire dalla giornata di lunedì 08 aprile 2024 gli orari dedicati al ritiro del documento saranno i seguenti:

-dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 13.30 e il sabato mattina dalle 09.00 alle 13.00.

Il ritiro avverrà, come di consueto, presso l’Ufficio Passaporti, sito in via Quagliotti 1, Vercelli.

Il passaporto può essere ritirato previa presentazione della ricevuta di accettazione dell’istanza, fornita dall’operatore dell’Ufficio al termine dell’acquisizione, esibendo il proprio documento d’identità in corso di validità.

Open day 6 aprile 2024 presso “Vercelli Fiere” di Caresanablot

Con l’occasione si ricorda che domani, 6 aprile 2024, ci sarà l’OPEN DAY STRAORDINARIO per la ricezione delle istanze del documento di espatrio. L’open day è dedicato a coloro che hanno difficoltà ad utilizzare l’ordinaria procedura di prenotazione mediate la piattaforma online e sarà riservato esclusivamente ai cittadini residenti nei comuni della Bassa Vercellese. Per i residenti della Valsesia, invece, verrà organizzato a breve un Open Day dedicato in loco, in modo da agevolare la movimentazione delle persone che abitano in montagna. Domani, pertanto, presso il Polo Fieristico “Vercelli Fiere”, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, saranno aperti gli sportelli per la ricezione di massimo 300 istanze - complete della documentazione richiesta, consultabile sulla piattaforma https://passaportonline.poliziadistato.it/ . L’apertura al pubblico sarà consentita dalle ore 7.30.

L’evento è organizzato con la collaborazione del Comune di Caresanblot e del polo fieristico “Vercelli Fiere”, nonché della Protezione Civile e dell’ANPS.