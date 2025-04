Anziani tratti in salvo insieme al loro cane - video

Due persone e il loro cane sono state tratte in salvo dai Vigili del Fuoco a Santhià in strada per Casanova Elvo, dopo essere rimaste bloccati nella cascina assediata dall'acqua.

Intorno alle 16,30 di giovedì una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento Volontario di Santhia e una Fluviale della centrale di Vercelli, hanno raggiunto cascine Da Basso per soccorrere due persone anziane, che a causa dell'esondazione del torrente Elvo erano impossibilitate a uscire dalla loro abitazione. Caricati sul gommone insieme al loro cane, i santhiatesi sono stati portati in una zona sicura: a offrire assistenza il personale di Ovest Sesia e i Carabinieri di Santhià.