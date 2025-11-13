Due persone intrappolate nell'auto ribaltata alle porte di San Germano

Erano due le persone a bordo dell'auto che, nel pomeriggio di oggi mercoledì, poco dopo le 15:30, si è ribaltata sulla provinciale 11, poco fuoiri dall'abitato di San Germano, imprigionando, all'interno gli occupanti, uno dei quali ferito in modo serio.

Per i soccorsi è stato necessario far intervenire le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal distaccamento di Livorno Ferraris e quello Volontario di Santhià: il personale, in collaborazione con i sanitari del 118, si è occupato dell'estrazione dei due malcapitati e di prestar loro i primi soccorsi: per uno di loro, un 50enne, è stato necessario l'elitrasporto in ospedale a Novara, dove è arrivato in codice rosso. Le sue condizioni sono per fortuna considerate in miglioramento.

Ai rilievi e alla ricostruzione della dinamica sta lavorando la pattuglia dei Carabinieri presente con i sanitari con la medicalizzata di Santhià e l'ambulanza Soccorso dieci.