Auto ribaltata sulla Sp 11: ferito un 50enne

Grave incidente a San Germano dove, nel ribaltamento della vettura sulla quale viaggiava, un uomo sulla cinquantina ha riportato ferite serie. Soccorso dal personale del 118, è stato elitrasportato al Maggiore della Carità di Novara in codice rosso, poi rettificato in giallo.

Per consentire i soccorsi e i rilievi, per poco pià di un'ora il traffico, sulla sp 11 tra l'abitato di San Germano e il canale Cavour è stato regolato da un senso unico alternto. La viabilità è tornata regolare intorno alle 19.

Cause e dinamica dell'incidente sono al vaglio delle forze dell'ordine, intervenute con il soccorritori.