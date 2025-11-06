Vigili del Fuoco di Santhià in azione nel biellese

Intervento nel vicino Biellese, all'alba di giovedì 6 novembre, per una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento Volontario di Santhià. Intorno alle 5,30 i Vigili del Fuoco sono stati inviati in supporto alle squadre di Cossato e Ponzone del Comando di Biella, in frazione Oro nel Comune di Ternengo per un incendio che interessava il tetto di tre abitazioni adiacenti.

L'intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco è valso alla collaborazione nelle opere di spegnimento e messa in sicurezza dell'area interessata e si è protratto per buona parte della mattina.

I danni sono importanti e inoltre, nel corso dell'intervento, una persona è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata in ospedale per accertamenti.