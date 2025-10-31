Droga nell'auto che guidava senza patente: nei guai una donna

Una donna residente in provincia di Vercelli, senza occupazione stabile e già nota alle forze dell’ordine, è stata denunciata dai Carabinieri della Stazione di Cigliano nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l’attività di controllo effettuata nel pomeriggio del 29 ottobre i militari hanno fermato e controllato l’autovettura condotta dalla donna. All’interno dell’abitacolo, nascosto in un vaso portafiori, è stato rinvenuto un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare ulteriori 15 grammi della stessa sostanza unitamente ad una bilancia di precisione e a 250 euro in contanti, ritenuti, allo sato attuale, provento dell’attività di spaccio.

Lo stupefacente è stato sequestrato unitamente al telefono cellulare. La donna è stata inoltre sanzionata per guida senza patente, poiché mai conseguita.

Delle operazioni svolte sono state informate l’autorità giudiziaria e quella amministrativa, ciascuna per la parte di propria competenza. Va come di consueto sottolineato che, consideratala fase preliminare del procedimento, l’indagata è da ritenersi presunta innocente sino ad un accertamento di colpevolezza da parte del giudice con sentenza irrevocabile.