Volley, emozionante derby tra Santhià e Vercelli

Una cornice di pubblico meravigliosa ha accompagnato un derby intenso tra Pallavolo Santhià Stamperia Alicese e Multimed Volley Vercelli, terminato 2-3 (24-26, 25-22, 18-25, 25-21, 13-15) al termine di oltre due ore di gioco vibrante.

Nonostante un match caratterizzato da numerosi errori tecnici, la sfida ha regalato forti emozioni e una vittoria di cuore ai vercellesi, capaci di imporsi al tie-break dopo un’altalena di set.

Il primo parziale ha visto il Santhià partire meglio, ma la Multimed Volley ha reagito con determinazione nel secondo e terzo set, trascinata da un ottimo Maffezzoni. Un calo fisico nel quarto ha permesso ai padroni di casa di riagganciare il 2-2, ma nel quinto e decisivo set i ragazzi di Vercelli hanno tirato fuori tutta la grinta, regalando il successo al proprio pubblico e mantenendo alta la rivalità sportiva tra le due società.

“Meravigliosi tutti i ragazzi – commenta lo Coach Cico Dogliero – hanno regalato un derby da ricordare ai nostri tifosi. Forza Vercelli!”