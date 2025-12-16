Il Mercatino accende il Natale a Santhià

La magia delle feste si accende a Santhià con il Mercatino di Natale, in programma il 21 dicembre a partire dalle 9, per le vie del centro; un evento pensato per grandi e piccoli all’insegna della convivialità, dei sapori e della creatività. Protagonisti del mercatino saranno hobbisti e artigiani, con una ricca esposizione di creazioni fatte a mano: idee regalo originali, decorazioni natalizie, oggetti in legno, tessuti, bijoux e prodotti creativi unici, perfetti per chi cerca un dono speciale e sostenibile.

Ad arricchire l’esperienza, in piazza Aldo Moro, un’area dedicata allo street food, dove sarà possibile gustare specialità dolci e salate, piatti della tradizione e proposte gourmet, accompagnate da bevande calde e profumi tipici del periodo natalizio. Il tutto sarà animato da musica dal vivo con la banda del Corpo dei Pifferi e Tamburi, dalla banda Musicale i Giovani e da alcuni gruppi musicali che creeranno un’atmosfera festosa e coinvolgente per finire con Radio Gran Paradiso ed il suo Aperitivo in musica dalle 17 alle 21 in piazza Aldo Moro.

«Grande successo di partecipazione quest’anno al Mercatino di Santhià con oltre 130 presenze - dichiara soddisfatta Sabrina Burei, presidente della delegazione Ascom di Santhià e titolare del negozio di abbigliamento “La Sa” – Il Mercatino di Natale rappresenta un’occasione per vivere il territorio e le sue attività commerciali; le attività del centro saranno inoltre aperte per l’intera giornata con allestimenti e speciali promozioni».