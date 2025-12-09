Amos Più - Obiettivo Salute: in campo per l'acqisto di un ecografo

Banco di beneficenza a sostegno di "Amos Più - Obiettivo Salute ETS”, realtà che offre assistenza sanitaria a chi si trova in condizioni di fragilità economica e sociale. In corso Nuova Italia 182 a Santhià, una sede diversa rispetto all'anno scorso, Il banco, aperto dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 sia nei giorni feriali che festivi fino al 24 dicembre: è particolarmente ricco di oggetti e manufatti preparati da un gruppo di volontarie che si dedicano alla loro preparazione ed esposizione e consente di sostenere le iniziative di "Amos Più - Obiettivo Salute ETS” che ha scelto di investire in attrezzature mediche, con l’obiettivo di rispondere ai bisogni più immediati delle persone. Quest'anno tutto il ricavato del Banco di Beneficenza sarà destinato per l'acquisto di un nuovo apparecchio per ecografie tecnologicamente avanzato.

Come dice il presidente Renzo Manuello, «Il vero motore della Fondazione è sempre stato il cuore di chi dona il proprio tempo e le proprie energie. È grazie a loro che Amos Più continua a camminare sulla strada tracciata da Luigina Rollino, guardando avanti senza mai dimenticare le sue radici»