Sabato 1 febbraio appuntamento con Naturalvercelli e Slow food

Sabato 1 febbraio a Vercelli in Piazza Cavour e Via Cavour torna l’imperdibile appuntamento con NATURALVERCELLI.

Dalle 8.00 alle 18.00 gli operatori della mostra mercato promossa da Confesercenti saranno presenti con le migliori e naturali proposte alimentari e non solo: sulle bancarelle tanti prodotti deliziosi, sani, profumati attendono i visitatori per soddisfare ogni esigenza per cucinare, per la casa, per la persona. Dalle 11:00 Slow Food Vercelli proporrà “Un po' di pane …. e vino”. Presso lo stand del forno Paneurbano con Francesca Riolfi Slow Food Vercelli “racconterà” le iniziative per valorizzare la biodiversità cerealicola e la sua filiera e tra grani antichi e lieviti madre si potranno degustare pani e un bicchiere dei vini della cantina BES del vercellese Daniele Balocco.

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà sotto il porticato di Piazza Cavour.

Domenica 2 febbraio dalle 8.00 appuntamento con il mercatino del piccolo antiquariato, modernariato, collezionismo vintage L’BARLAFUS, a Vercelli in Viale della Rimembranza, dove gli espositori vi aspettano in tanti come sempre! Al Barlafus i visitatori potranno trovare un pezzetto del tempo passato e accontentare le proprie curiosità e ricerche. Al Barlafus il tempo si è fermato: cappotto, sciarpa, guanti e il freddo non sarà un problema. E alle 10:00 da non perdere una bella sorpresa per espositori e visitatori: il tour carnevalesco di Bicciolano e Bela Majin farà tappa al Barlafus portando allegria e un sorriso per tutti.