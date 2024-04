La Rete festeggia dieci anni creando la prima "Capsula del tempo"

In occasione del decimo anniversario di attività “La Rete – Consulta per la promozione del territorio vercellese” organizza l’evento “10x10: 2024-2034 – La capsula del tempo di Vercelli”, che prevede la realizzazione e l’interramento della prima capsula del tempo cittadina.

La capsula verrà interrata domenica 5 maggio all’interno del giardino dell’accademia Shen Qi Kwoon Tai, partner dell’evento, in via Francesco Baracca 89 e verrà poi riaperta domenica 7 maggio 2034. La Rete metterà a disposizione gratuitamente la capsula, un contenitore in acciaio inossidabile ermetico, che verrà interrata a un metro e mezzo di profondità all’interno di una struttura in muratura appositamente realizzata. All’interno chiunque potrà inserire documenti cartacei come articoli di giornale, fotografie, biglietti, lettere ecc. che potrà poi rivedere e rileggere tra un decennio. Per questioni di spazio non sarà possibile inserire oggetti fisici e digitali (es. giocattoli, CD, chiavette USB).

Chi vorrà partecipare all’iniziativa potrà farlo nei seguenti modi:

Per le scuole: studenti e insegnanti potranno inserire personalmente un lavoro di gruppo (uno scritto, un disegno, una foto di classe ecc.) nella capsula, che sarà posta all’angolo tra corso Libertà e via Vittorio Veneto venerdì 3 maggio, dove i volontari, dalle 8.30 alle 18, registreranno gli inserimenti e consegneranno gli attestati di partecipazione alle classi.

Cittadinanza: chiunque vorrà consegnare il proprio “pezzo di memoria” potrà farlo recandosi il giorno dell’evento in via F. Baracca 89 dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Dopo la registrazione ad ogni partecipante sarà rilasciato un attestato.

Alle 17.30 si procederà con la cerimonia di sigillatura della capsula con trasmissione in diretta streaming sulle pagine social dell’Associazione.