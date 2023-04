In arrivo 3 milioni per il recupero e la valorizzazione di edifici storici del vercellese

Quasi un comune piemontese su cinque ospita un sito di interesse storico che sarà rigenerato con i fondi del Pnrr: in meno di un anno finanziati più di 400 progetti culturali per un valore di quasi 130 milioni di euro. Nel Vercellese finanziati 25 progetti in 18 comuni per oltre 3 milioni di euro e un valore economico di 3,7 milioni di euro

Sono 18 i comuni del Vercellese tra i 311 che si sono aggiudicati risorse del Pnrr per rigenerare un sito di interesse storico. Il bando è destinato complessivamente in Piemonte a 215 comuni, quasi uno su cinque, che ospitano un sito di interesse storico che sarà rigenerato grazie ai fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza: edifici del passato, chiese e antichi casali distribuiti praticamente su tutte le otto province.

I finanziamenti che arriveranno nel vercellese riguardano i seguenti comuni.

Alagna-località Scarpia: Schkorpie e le baite Daverio; Borgo d’Ale-località Cascine Monturone: restauro della chiesa di San Michele in Crivolo; Crescentino: valorizzazione e restauro del santuario della Vergine delle Grazie a San Grisante; Crova: ristrutturazione scuderia del XVII secolo con annesso fienile in località cascina Oschiena; Crova: ripristino fontanili storici canale Cavour; Fontaneto Po: mulino San Giovanni, rifacimento delle coperture del mulino vecchio; Gattinara: attivazione sostenibile del potenziale turistico e della conservazione attiva del complesso storico architettonico del castello di San Lorenzo inserita nella cornice del paesaggio rurale vitivinicolo dell’alto Piemonte; Lenta-Località Madonna dei Campi: realizzazione di pavimentazione interna in immobile sottoposto a tutela Madonna dei Campi; Moncrivello: restauro e risanamento conservativo della facciata principale dell’ex convento del Trompone e restauro e risanamento conservativo della facciata e della controfacciata e della cantoria lignea del Santuario del Trompone; Cascina Nuova di Vercelli: riqualificazione del fienile; Quarona: recupero e risanamento e messa in sicurezza della Cascina Belvedere e restauro risanamento conservativo della chiesa di San Giovanni al Monte; Ronsecco: allestimento di spazi per punto sosta cicloturistica e aula didattica in località Cascina Malfatta; restauro e valorizzazione del santuario di nostra signora del Viri Veri nella campagna di Ronsecco; Rossa: progetto di restauro conservativo e musealizzazione della casa del falegname, fabbricato rurale nella frazione Piana; Rovasenda: recupero del patrimonio edilizio agricolo; Scopa-Frazione Ramello: restauro conservativo della copertura dell’oratorio di San Martino; Trino: interventi conservativi della Cascina Faletta; recupero di restauro di parte della cascina Frati; riqualificazione e valorizzazione di area cortilizia da destinare a spazio per eventi didattici formativi e culturali in materia di ambiente, agricoltura, arte, mediante risanamento conservativo delle facciate dei fabbricati alla cascina Darola; Varallo: restauro conservativo del campanile della chiesa dei Santi Quirico e Giulitta; Vercelli: recupero stalla del ‘600; recupero deposito stalla del ‘600 lotto 2;e restauro della chiesa Beata Vergine Assunta della frazione Brarola.