E' ora di scaldare i muscoli: c'è "I 5000 di Trino"

Torna, venerdì 19 maggio, “I 5.000 di Trino”, la sfida serale sui 5 km di Trino che costituisce una sorta di antipasto primaverile alla mezza maratona prevista come ormai consuetudine nella prima domenica di dicembre. La gara piemontese, inserita nel calendario nazionale Fidal, è alla sua seconda edizione e al suo esordio si è rivelata evento di grande richiamo, con presenze di spicco come l’etiope Addisalem Belay Tegegn, non per niente vincitrice della prova in 16’37” mentre la gara maschile andò ad Alessandro Bossi in 15’14”, tempi che naturalmente sono il record della prova.

La prova consiste in due giri di un circuito cittadino di 2,5 km, con il suo centro al Palazzo del Comune in corso Cavour. Una formula studiata appositamente per garantire lo spettacolo e coinvolgere anche il pubblico offrendo una serata diversa. Partenza della gara alle ore 20 per le donne, alle 20:30 per gli uomini, a seguire toccherà alla non competitiva.

Molto contenuto il costo dell’iscrizione, 8 euro per la competitiva e 5 euro per la non agonistica per chi provvede entro il 16 maggio, altrimenti ci si può iscrivere il giorno di gara a 10 euro, ma le porte saranno aperte solo per 20 nuovi concorrenti. Verranno premiati i primi 5 atleti assoluti e primi 5 di categoria.

Trino è pronta ad accogliere mostrandosi in una veste diversa da quella a chi i podisti sono abituati pensando alla storica Mezza Maratona Terre d’Acqua (che quest’anno avrà costi bassi di iscrizione e una premiazione speciale): luci serali, temperature miti, atmosfera più raccolta e lo stesso entusiasmo, per vivere un evento che si sta ricavando un suo spazio nel panorama non solo piemontese.

Per informazioni: Gp Trinese, www.gptrinese.it