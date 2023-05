Case popolari: si prepara il nuovo bando generale. I requisiti per presentare domanda

Edilizia sociale: il Comune prepara il bando generale per l'assegnazione degli alloggi a favore delle famiglie più fragili. Un atto importante per chi è alla ricerca di una casa a canone agevolato perché consentirà di stilare una graduatoria valida per un ampio arco temporale (il precedente bando era del 2018).

Secondo le disposizioni il bando interessa l’Ambito territoriale n. 30 di cui alla DGR n. 21-8447 del 2019, composto, oltre che dal Comune di Vercelli, anche da: Ailoche, Alagna Valsesia, Albano Vercellese, Alice Castello, Alta Sermenza, Arborio, Asigliano Vercellese, Balmuccia, Balocco, Bianzè, Boccioleto, Borgo d’Ale, Borgo Vercelli, Borgosesia, Buronzo, Campertogno, Caprile, Carcoforo, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo, Cellio con Breia, Cervatto, Cigliano, Civiasco, Collobiano, Coggiola, Costanzana, Cravagliana, Crevacuore, Crova, Desana, Fobello, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Gifflenga, Greggio, Grignasco, Guardabosone, Lamporo, Lenta, Lignana, Livorno Ferraris, Lozzolo, Mollia, Moncrivello, Motta De' Conti, Olcenengo, Oldenico, Pertengo, Pezzana, Pila, Piode, Portula, Postua, Prarolo, Prato Sesia, Pray, Quarona, Quinto, Rassa, Rimella, Rive, Roasio, Romagnano Sesia, Ronsecco, Rossa, Rovasenda, Salasco, Sali Vercellese, San Germano, San Giacomo, Santhià, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia, Sostegno, Stroppiana, Tricerro, Tronzano Vercellese, Valduggia, Varallo, Villarboit, Villata, Vinzaglio, Viverone, Vocca.

il periodo per la presentazione delle domande del bando di concorso generale per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia sociale nel Comune di Vercelli avrà la durata di 45 giorni e il Comune ha deciso di non procedere all’individuazione di categorie di riservatari; non procedere, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria e l’emissione del successivo bando, all’aggiornamento della graduatoria mediante l’inserimento di nuove domande o di variare, su istanza di parte, le condizioni originariamente prese a riferimento per le domande già presentate.

I requisiti fondamentali per aderire al bando sono essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione europea o cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea, regolarmente soggiornante in Italia o essere titolare di protezione internazionale; avere la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi all'interno dell'ambito degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali o essere iscritti all'AIRE; i componenti il nucleo non devono essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all'estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare a meno che questo risulti inagibile; non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno; non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale; non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione; non essere abusivo e non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.

Possono presentare domanda le persone con un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore a 23.623,13 (limite di accesso all’edilizia sociale stabilito per l’anno 2023 dalla Regione Piemonte).

L'emissione del bando e la distribuzione dei modelli di domanda sarà a cura del settore Politiche sociali.