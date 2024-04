Primavera di eventi al Circolo del Burraco

Periodo intenso al Circolo del Burraco di via Fratelli Garrone dove venerdì pomeriggio sono stati consegnati con una breve cerimonia i riconoscimenti ai migliori giocatori dell’anno 2023, in base alla classifica dei punti realizzati nei vari tornei di circolo.

Prima classificata, una volta ancora, la veterana del circolo Carla Baiardi, che di coppe ne ha già portate a casa parecchie. Al secondo posto Franco Lucchesi ed al terzo Rosalba Cè, assidui frequentatori dei tavoli verdi anche in coppia e impegnati spesso in tornei nazionali.

Nel corso della cerimonia, altra soddisfazione dei soci per l'attestato che il Presidente Russo ha ricevuto a Montesilvano (Pescara) dalle mani del Presidente nazionale Fibur Stanislao Sgambato: Burraco Vercelli è risultata Miglior Associazione del 2023 per numero di tornei organizzati. Attualmente le associazioni affiliate alla Federazione italiana burraco sono 160 e comprendono circa 16000 tesserati.

Intanto a Torino nei giorni scorsi al “Circolo Caprera” si è disputato il torneo Regionale e vincitore assoluto è risultata la coppia composta da Elsa Piloni e Giovanna Torgano, novaresi ma iscritte da tempo al Burraco Vercelli. Vincitori del girone B Lores Di Maggio e Franco Bernascone.

A seguito dimissioni della consigliera Claudia Broglio, nel corso della annuale Assemblea per approvazione del Bilancio è subentrata in Consiglio Direttivo Elsa Piloni, che affianca Russo, Bonaccini, Cossu e Piantavigna.

Infine, si stanno ultimando al Modo Hotel di Vercelli i preparativi per la organizzazione del I° Torneo Regionale di Burraco “internazionale”, una interessante variante del burraco tradizionale che sta appassionando sempre più giocatori, soprattutto quelli più competitivi.

Il Circolo di Russo ha lanciato la sfida tra i tesserati Fibur del nord Italia e molti tavoli al Modo Hotel sono già stati completati. L'appuntamento sarà per domenica 12 maggio con inizio alle ore 9.45 con l'accreditamento degli iscritti e si concluderà nel tardo pomeriggio con le premiazioni. Il termine per le iscrizioni delle coppie è fissato per venerdì 10 maggio.

Informazioni al Burraco Pro Vercelli telefonando al 351.220558.