Per il giorno della Liberazione la festa raddoppia

La giornata dedicata alla Liberazione raddoppia: a fianco delle commemorazioni ufficiali, coordinate dalla Prefettura, la giornata del 25 Aprile 2024 propone una serie di eventi promossi, in piazza Antico Ospedale dalla sezione «Anna Marengo» di Anpi, da Scout, TamTam, Cgil, Radio 6023, con la collaborazione della Consulta studentesca giovanile.

La celebrazioni ufficiale si apre alle 9,45 in piazza Cesare Battisti per la deposizione della corona d'alloro al monumento dei Caduti. Istituzioni, associazioni d'arma e volontari si sposteranno poi in piazza Camana per l'omaggio al monumento ai Partigiani, la messa officiata da monsignor Marco Arnolfo, le allocuzion di sindaco, presidente della Provincia e pefetto i e l’orazione del professor Edoardo Tortarolo, docente all'Upo.

Al termine, su iniziativa di Anpi e Radio 6023 omaggio al cippo che ricorda Giovanni Gastaldi, medaglia d’oro al valor militare. Si tratta di un appuntamento che gli studenti universitari dedicano alla memoria dei giovani che, decidendo di unirsi alla lotta partigiana, persero la vita senza poter terminare il proprio ciclo di studi.

Dalle 14,30, la cerimonia ufficiale si sposta al rione Cappuccini, con il ritrovo davanti al monumento per l'allocuzione della studentessa magistrale Sara Marangon e il successivo omaggio al mausoleo dei partigiani, all'inerno del cimitero del rione.

In piazza Antico Ospedale, inoltre, pomeriggio di festa con laboratori per i ragazzi, un grande gioco animato dagli Scout, la costruzione del treppiede per l’alzabandiera e il quiz sul 25 Aprile. Alle 18 incontro con lo storico Eric Gobetti, infine chiusura in musica con il rock sociale del gruppo novarese «Le Mondane» (ore 19) e, alle 21, con i vercellesi «The Maleducatones». Per tutto il tempo della manifestazione, in collaborazione con Vicolo Schilke e con il food truck di «Vetusto Monferrato», sarà possibile degustare birra e street food monferrino. Infine sarà possibile visitare, nell'ex chiesa di San Pietro Martire, la mostra documentaria dedicate alle “Madri Costituenti”.

«Valorizziamo l'aspetto del 25 Aprile di giornata di festa rivolta soprattutto ai giovani - spiega il presidente Anpi, Giacomo Ferrari -. Un percorso che l'associazione ha avviato nel corso dell'anno organizzando mostre, cinerassegne, incontri con le scuole che hanno avuto come filo conduttore il tema della Resistenza, della memoria, dei giovani e dei diritti».