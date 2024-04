Festa dell'Europa in piazza Cavour: un urban game sulla parità

Il Centro Europe Direct Vercelli organizza, in occasione della Festa dell’Europa, un evento in piazza Cavour al fine di coinvolgere i partecipanti in attività ludico formative che possano stimolare il senso di appartenenza europea e facciano comprendere le azioni e gli interventi messi in campo dalla Commissione europea sulla parità di genere.

Nonostante le disparità ancora esistenti, infatti, negli ultimi decenni l'UE ha compiuto notevoli progressi in materia di parità di genere, grazie alla produzione di norme sulla parità di trattamento e a provvedimenti specifici per la promozione della condizione femminile.

La meta finale dell’UE è creare un’Unione in cui le donne e gli uomini, le ragazze e i ragazzi, in tutta

la loro diversità, siano liberi di perseguire le loro scelte di vita con pari opportunità di realizzarsi e possano, in ugual misura, partecipare e guidare la nostra società.

Per diffondere sul territorio le informazioni e la consapevolezza sulle azioni che vengono intraprese e attuate dall’Unione europea è importante sensibilizzare gli studenti offrendo loro l’opportunità di approfondire questo argomento che li coinvolge direttamente da vicino.

L’evento dal titolo “Voci di Parità: un Urban Game europeo per l’Uguaglianza” che si terrà in Piazza Cavour il giorno 6 maggio 2024 dalle 9 alle 12 coinvolgerà alunni e gli insegnanti degli istituti secondari di secondo.

Si tratta di un evento interattivo ed educativo progettato per coinvolgere gli studenti (14-18 anni) in una avventura unica e stimolante ovvero un coinvolgente Urban Escape Game ambientato in piazza Cavour, focalizzato sul tema cruciale della parità di genere.

Durante questa esperienza, i partecipanti saranno divisi in squadre per affrontare una serie di giochi che combinano sfide fisiche e mentali, dalla risoluzione di enigmi alla corsa contro il tempo, dalle sfide creative ai quiz a risposte multiple. Questo formato dinamico non solo garantisce un apprendimento attivo e partecipativo ma promuove anche il lavoro di squadra, la leadership e la riflessione critica sui temi di attualità.

Durante l'intera mattinata, gli spazi circostanti saranno arricchiti dalla presenza di stand informativi e interattivi allestiti da Europe Direct Vercelli, Informagiovani, Centro Antiviolenza Vercellese EOS del Comune di Vercelli, Università del Piemonte Orientale, Coverfop, Radio 6023, Centro Territoriale per il Volontariato e il Centro per l’Impiego con Eures.

Questi stand offriranno ai partecipanti l'opportunità di approfondire le tematiche affrontate durante i giochi, di informarsi su iniziative e programmi europei e locali legati ai diritti e alle opportunità di genere, e di scoprire come contribuire attivamente a costruire una società più equa e inclusiva.