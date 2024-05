Alla Estrela do Mar di Inhassoro il ricordo di Guido Nobilucci

Una targa che racconta la passione per l'insegnamento e lo sguardo attento ai problemi del mondo. La scuola Estrela do Mar di Inhassoro ricorda Guido Nobilucci, insegnante, sindacalista, assessore del Comune di Vercelli e uomo da sempre impegnato in politica morto all'improvviso a inizio aprile.

Per ricordarlo familiari e amici hanno voluto offrire in suo ricordo un sostegno alla Estrela do Mar di Inhassoro, la scuola professionale avviata 20 anni fa dalle Acli e dai missionari vercellesi don Pio Bono e Caterina Fassio. E, a inizio maggio, in occasione della ricorrenza dei 20 di fondazione è stato Luigi Bobba, già presidente nazionale delle Acli e poi parlamentare, a consegnare e far affiggere anche una targa in ricordo dell'insegnante e uomo politico vercellese. «Sono felice di aver compiuto questo piccolo gesto conoscendo la passione educativa di Guido e lo sguardo attento ai problemi non solo della sua città ma anche di realtà lontane come quella di Inhassoro in Mozambico» scrive Bobba condividendo sui social le immagini della sua recente trasferta in terra d'Africa.