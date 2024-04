Politica in lutto: addio a Guido Nobilucci

Lutto improvviso nel mondo della politica vercellese. E' morto Guido Nobilucci, volto storico della sinistra vercellese ed ex assessore ai tempi dell'amministrazione Bagnasco.

A darne la notizia è un post pubblicato dal Partito Democratico: «Con il cuore a pezzi vi informiamo che intorno a mezzogiorno ci ha lasciato Guido Nobilucci».

Ex insegnante e ultimo segretario cittadino del Partito comunista, Nobilucci viene ricordato dall'amico Giorgio Gaietta come «Un compagno, una persona di grande cultura e intelligenza, ci mancherà tantissimo, per la sua capacità di analisi. Ci conoscevano da quando eravamo ragazzi - aggiunge l'attuale presidente dell'Istituto storico per la Resistenza -: giocavo con suo fratello più piccolo, i nostri ricordi in comune partono da 60 anni fa».

(notizia in aggiornamento)