Fondazione Crv: con 2 milioni e 23mila euro sostenuti 172 progetti in campo sociale, sportivo, culturale e di assistenza

Ammontano a 2.023.000 euro, 500.000 in più rispetto alle previsioni, i fondi erogati nel 2023 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli che, nei giorni scorsi, ha approvato il bilancio. L'Organo di Indirizzo, riunitosi sotto la presidenza di Aldo Casalini, ha dato all’unanimità il via libera al progetto di Bilancio di Missione e di Esercizio per il 2023 redatto dal Consiglio di Amministrazione e presentato dal Segretario Generale, Sandro Pullicani Colonesi.

Sono 172 i progetti sostenuti, dato in linea con quello dell'anno precedente che ha portato a oltre 65 milioni di euro il totale dei fondi erogati dall'Ente di via Monte di Pietà, dalla sua costituzione ad oggi. Altro dato significativo riguarda la conservazione del patrimonio della Fondazione, che è passato da 118,87 milioni a 119,26. Nel 2023 è proseguito con successo, accanto alle tradizionali sessioni erogative, l'utilizzo dei bandi come strumento di selezione dei progetti che hanno consentito di erogare complessivamente 453.000 euro; in particolare sono stati emanati quattro specifici bandi tematici: 'Well - Fare' (200.000 euro a fronte di 29 interventi) per la promozione di progetti in grado di migliorare i servizi di assistenza, accoglienza formazione ed inclusione di persone in condizione di fragilità. 'Valore alla cultura' (170.000 euro a fronte di 39 interventi) per sostenere l’offerta culturale valorizzando eventi di qualità. ‘SporTiAmo' (35.000 euro a fronte di 17 interventi) per incentivare l’attività di promozione e valorizzazione della pratica sportiva non professionistica dei giovani. ‘Trasporti - Amo' (48.000 euro a fronte di 6 interventi) dedicato all’acquisto, alla manutenzione e alla gestione dei diversi mezzi di trasporto utilizzati per servizi di utilità sociale.

Esaminando in dettaglio le sessioni erogative generali, il settore 'ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI', si conferma quello di maggiore rilievo, sia in termini assoluti, sia come numero di interventi effettuati. Sono stati infatti 634.000 gli euro stanziati, a fronte di 25 progetti ripartiti in vari ambiti, partendo dal tradizionale sostegno ai Musei di Vercelli e della Valsesia, alle attività teatrali e musicali organizzati dagli Enti locali e dalle diverse Associazioni culturali che animano la Provincia. È stato inoltre bandito un nuovo concorso letterario, “Storie da Museo” patrocinato direttamente dalla Fondazione che si svolgerà nel corso del corrente anno.

Nel settore 'VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA' (circa 231.000 euro a fronte di 7 iniziative) rientrano i contributi assegnati ad enti ed associazioni locali che hanno presentato progetti specifici rivolti alla collettività, in particolare all'infanzia, alla disabilità e all'accoglienza degli stranieri, nonché quanto erogato a livello nazionale per il “Fondo per il contrasto alla Povertà Educativa Minorile”.

SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE (244.000 euro) a fronte di 16 interventi rivolti, in particolare, alla promozione e al rilancio dell'economia locale con il sostegno alla Fondazione Comunità Valsesia, al Comune di Borgosesia ed al Consorzio Un.I.Ver .

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE (340.000 euro) per 19 interventi finalizzati a contribuire alla crescita qualitativa delle opportunità formative del territorio, attraverso il sistema educativo e di formazione, con contributi, in particolare, verso l'Università del Piemonte Orientale 'A. Avogadro' e altri Istituti scolastici come l'Ipsia Vercelli nonché la partecipazione al “Fondo nazionale per la Repubblica Digitale”.

SALUTE PUBBLICA (107.000 euro a fronte di 4 interventi); dedicato all'acquisto di attrezzature mediche, oltre ad alcuni interventi legati ad un concetto più ampio di salute (Supporto al terzo anno del progetto Digital Pathology del Fondo Edo Tempia di Biella per l’ASL di Vercelli)

ATTIVITA’ SPORTIVA (15.000 euro per 6 progetti). Interventi a sostegno, in particolare, dello sport giovanile, con priorità di intervento a favore di soggetti fragili o portatori di disabilità.

ASSISTENZA SOCIALE che ricomprende tutti gli interventi che la Fondazione sostiene a favore delle categorie sociali più deboli, oltre a quanto erogato all’interno dello specifico bando, si ricorda la conclusione dell’iniziativa per la realizzazione del Centro diurno per malati di Alzheimer 'Le Magnolie' (ora in pieno esercizio) e l’avvio dei lavori per la costruzione del nuovo Centro diurno per l'Autismo di via Asiago.