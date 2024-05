Soggiorno di studio al Sant'Andrea per due ostetriche del Burkina Faso

Le ostetriche Ines Sininì e Afo Traoré con la pediatra Elena Uga, la caposala dell’ostetricia Annalisa Curatoli, Marta Maggio ostetrica consulente in allattamento e Valérie Pinot del Comitato gemellaggi in una delle sale parto.

Quattro giorni alla scoperta dell’ospedale Sant’Andrea, tra la Pediatria e la Ginecologia: un’esperienza formativa per le due ostetriche del Burkina Faso Ines Sininì e Afo Traoré; la prima lavora in Neonatologia all’ospedale di Bafora, la seconda in un centro di promozione sociale della città africana.

Il loro arrivo era atteso a ottobre 2023, in occasione della Settimana dell’allattamento, ma a causa dell’instabilità politica del Paese africano è slittato di 7 mesi. Le due ostetriche saranno “ospiti” dell’ospedale di Vercelli fino a venerdì 17 maggio per un ricco programma di attività, che le porterà a visitare e toccare con mano la Ginecologia, la Pediatria, il Nido e la Patologia neonatale, oltre al Consultorio presente alla Piastra ambulatoriale, per osservare strumentazioni e tecniche in uso.

La prima giornata, martedì 14 maggio, è partita con un tour della Ginecologia con tappa obbligata nelle sale parto, dove è presente anche una vasca per il parto in acqua e dove si sono divertite a sperimentare la birthing ball utilizzata per stimolare il travaglio.

«Siamo molto contente di essere qui – commentano Ines Sininì e Afo Traoré – è un’esperienza molto interessante e formativa per noi, anche perché finalmente abbiamo visto dal vivo alcune apparecchiature che avevamo solo visto sui libri durante gli studi. Di questo ospedale ci hanno colpito molto gli spazi e il comfort che viene offerto alle pazienti, da noi è tutto un po’ più spartano».

Le due ostetriche resteranno nel vercellese per una settimana, visitando anche alcuni luoghi della cultura, il Centro per le famiglie di Villa Cingoli e delle scuole, sempre accompagnate da Valérie Pinot, referente del Comitato Gemellaggio che fa loro anche da interprete.

La visita-scambio rientra fra le attività del progetto Sinergia del Comitato gemellaggi di Trino, a cui l’Asl Vercelli ha aderito dal 2018. Nel marzo scorso, sempre grazie al progetto, l’ospedale Sant’Andrea aveva accolto per un giorno gli odontoiatri Sombié Siaka e Diané Lamini che avevano visitato gli ambulatori e incontrato lo staff di Odontostomatologia e della Pediatria, centro di riferimento piemontese per l'intervento correttivo del frenulo corto.