Rices Under 13: e dieci

Decima vittoria consecutiva per i Rices Under 13 allenati da Max Acquadro, che accedono così alla Final Four di Coppa Piemonte.

Nella gara di ritorno al Pala Piacco contro il Castellamonte (scontro diretto per accedere alle finali) i Rices Under 13 hanno dominato dal primo all'ultimo quarto. Vittoria meritata davanti a un discreto numero di spettatori (tra questi anche la dirigenza Rices e il responsabile del settore giovanile, Antonio Galdi, che a fine partita si è andato a complimentare con Max Acquadro).

Ora le final four, nel prossimo fine settimana. Da primo al quarto posto tutto è possibile, ma un primo grande risultato è già stato raggiunto, grazie ai dieci risultati consecutivi e a un buon gioco di squadra.

Tabellino.

Vercelli Rices - Basket Castellamonte 57-45

(16-10, 14-11, 12-13, 15-12)

Perotti 2, Marinato, Bassini 2, Bonetti 12, Rotoli 12, Disimone, Brusa 6, Ponticorvo, Vucaj 13, Cerone 4, Cullhaj, Spinelli 6.

Allenatore Max Acquadro, vice Fabio Poletto, dirigente accompagnatore Davide Tarello.