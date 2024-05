Pedalata teatrale, salite al campanile di Sant'Andrea e visite alla Galleria dei Benefattori

Domenica 12 maggio un pomeriggio di arte e cultura a Vercelli: ci sarà una pedalata teatralizzata, le aperture straordinarie della Torre campanaria della Basilica di Sant'Andrea e della Galleria dei Benefattori.

L’evento che prevede la biciclettata culturale "Il campione e la zanzara", inserito nel Progetto dal titolo la “Biblioteca itinerante” che coinvolgerà fino a fine anno, numerosi soggetti culturali cittadini. L’iniziativa prevede uno spettacolo di narrazione itinerante a tappe, sulle vicende sportive di Fausto Coppi e Felice Chiais, dove sia gli attori sia il pubblico saranno in bicicletta.

Il giro, che partirà alle 16,30 di fronte alla Basilica di Sant’Andrea, è gratuito, ma è necessaria la prenotazione rivolgendosi a: 338.2000758 - info@faberteater.com Contestualmente sarà aperta la mostra “Felice Chiais: un campione d’altri tempi”, dalle ore 16 alle 19 nei locali al piano terra della Biblioteca Civica, di via Cagna 8.

Le visite alla suggestiva torre di Sant’Andrea, aperta per la prima volta con ampio successo di pubblico in occasione della manifestazione Vercellae Hospitalis, sono a cura della delegazione FAI di Vercelli dalle 16,30 alle 19 - in 5 turni da 20 persone. I gruppi partiranno ogni trenta minuti -16,30-17-17,30-18-18,30. Per partecipare è necessario prenotarsi alla mail vercelli@delegazionefai.fondoambiente.it. L’ingresso è ad offerta libera.

La Galleria dei benefattori, sita sopra il Salone Dugentesco di Via Galileo Ferraris, che ha ospitato di recente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sarà visitabile con turni dalle 16,30 alle 19 - 3 gruppi da 25 persone - 16,30-17,15-18. La visita, a ingresso gratuito, sarà guidata grazie alla preziosa collaborazione di Cinzia Lacchia e Laura Berardi. La prenotazione è obbligatoria scrivendo una mail a eventi@comune.vercelli.it entro le ore 13. di venerdì 10 maggio.