Sospettati di un doppio furto, aggrediscono gli agenti e prendono a calci l'auto di servizio

Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, nella giornata del 2 maggio, intorno 16,20, su segnalazione della Sala Operativa, due equipaggi della Squadra Volante tempestivamente intervenivano in un supermercato del centro cittadino stante la presenza di due giovani ragazzi che si erano appena dati alla fuga dopo aver perpetrato un furto.

I due, entrambi marocchini e di cui uno senza fissa dimora, hanno tentato di dileguarsi per sottrarsi al controllo di polizia; mentre un equipaggio della Volante era impegnato nell’acquisizione delle informazioni necessarie l'indagine, un secondo equipaggio ha intercettato i sospetti grazie alla descrizione fornita dai colleghi della Sala Operativa della Questura.

Al sopraggiungere degli agenti, i due giovani hanno iniziato ad assumere una condotta violenta e ostile dimenandosi e scalciando.

Una volta riportati alla calma, si è passati alla perquisizione: all’interno di uno zaino e su uno dei fermati è stata trovata un’elevata quantità di merce dal valore complessivo di circa 400 euro che, in seguito, è stata riconsegnata al supermercato.

Nel corso degli accertamenti, inoltre, i poliziotti hanno anche notato che le scarpe indossate dai due giovani erano provento di un furto, probabilmente avvenuto nell’arco della medesima giornata in un altro esercizio commerciale nelle vicinanze del supermercato.

All’atto di far salire a bordo dell’autovettura di servizio i due fermati, uno dei due si è lasciato cadere a terra e l’altro si è dato alla fuga e, raggiunto dagli operatori, ha cercato di aggredirli, continuando a scalciare e a sbracciarsi.

Dopo momenti di concitazione, gli operatori sono riusciti a bloccare e a contenere i due ragazzi che, per aggravare la propria posizione, hanno poi pensato bene di prendere a calci e pugni le portiere e il divisorio in plexiglass dell'auto di servizio e, giunti negli uffici della Questura, uno dei due ha mantenuto il suo atteggiamento antisociale: urla e minacce all'indirizzo degli agenti e testate alla parete, fintantoché non è stato contenuto e, successivamente, è stato chiamato il personale sanitario del 118.

Al termine degli accertamenti i due sono stati tratti in arresto per resistenza a un pubblico ufficiale aggravato e in concorso, e denunciati in stato di libertà per i reati di furto aggravato in concorso e di ricettazione in concorso. Uno dei due è stato anche deferito in stato di libertà per il reato di falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità. Entrambi sono stati portati in carcere in attesa dell'udienza di convalida, celebrata mercoledì; al termine del dibattimento l'arresto è stato convalidato e i due sono stati rimessi in libertà.