Sicurezza, diritti, lavoro, Europa: un Primo Maggio che guarda alle scadenze elettorali

Un Primo Maggio che guarda ai temi del lavoro, della sicurezza, della salute dell'Europa, dell'equità fiscale e della formazione. E. viste le imminenti scadenze elettorali, un Primo Maggio che guarda anche alle sfide che il mondo del lavoro si prepara ad affrontare a tutti i livelli.

Accompagnato dai ritmi della Banda musicale Luigi Arditi di Crescentino, sotto una pioggia battente, sono ancora una volta i portici del Comune a ospitare il comizio della Festa dei Lavoratori, celebrato da Cgil, CIsl e Uil a pochi metri dalla lapide che ricorda la battaglia delle mondine per le 8 ore. Un passato di lotte per i diritti che viene ricordato anche dal sindaco, Andrea Corsaro, nel suo intervento di saluto, citando la figura di Modesto Cugnoglio «la cui storia ha impressionato anche il Presidente Mattarella nel corso della sua ultima visita a Vercelli», dice. Sul fronte locale, Corsaro anticipa un intervento del Comune per candidare l'ex Cerutti a un bando europeo per la riconversione e il riutilizzo di aree insutriali dismesse oltre all'imminente chiusura di due contratti di insedimento per l'area industriale.

E mentre il segretario generale della Cgil, Valter Bossoni, chiede che nei vari programmi elettorali i candidati dedichino attenzione ai temi della sicurezza e dell'applicazione di contratti equi anche i lavori in appalto, l'oratore ufficiale, Luca Caretti, segretario generale di Cisl Piemonte, offre riflessioni a 360° sui temi del lavoro, della pace, dei diritti. Temi caldi che vanno dell’attualità politica ed economica al Pnrr, alla tenuta del sistema di welfare, alla salvaguardia di scuola, sanità e pensioni: «Sfide rispetto alle quali l’unità sindacale, la collaborazione e la mediazione con le istituzioni sono essenziali per ottenere risultati».

E, nella città che ha visto il lutto per i cinque morti di Brandizzo, non possono mancare i riferimenti alla necessità di applicare in modo stringente le norme sulla sicurezza del lavoro, potenziando i controlli e assumendo un maggior numero di ispettori.