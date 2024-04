Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli: Aldo Casalini confermato alla presidenza

Aldo Casalini, avvocato e presidente uscente, è stato riconfermato alla guida della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli. Andrà a svolgere un secondo mandato dopo il primo, iniziato nel 2020.

«Quello trascorso è stato sicuramente un quadriennio complesso, iniziato con l’emergenza del Covid 19, proseguito con gli eventi bellici nell’Europa dell’Est e nel Medio Oriente e caratterizzato dalla crescita dell’inflazione e dalle tensioni sui mercati finanziari - si rileva da via Monte di Pietà -. La Fondazione nel biennio 2020/2021 fu subito chiamata a far la propria parte per sostenere il territorio nelle difficoltà emerse, sia sotto il profilo sanitario sia sotto quello economico e sociale, difficoltà, queste ultime, che si sono trascinate nel tempo e sussistono ancora oggi».

Accanto a questo impegno straordinario, la Fondazione Crv non ha fatto mancare interventi volti a rilanciare le iniziative a favore dei tanti settori in difficoltà, a partire dalle fasce più deboli che restano, da sempre, obiettivo primario dell'ente. «Un lavoro complesso e necessario, condotto con un sistema di governance coeso e ispirato da una visione strategica condivisa e supportato da una struttura interna efficiente», si legge in una nota stampa.

La riconferma all'unanimità dell'avvocato Casalini quale Presidente della Fondazione rappresenta la volontà di dare una continuità progettuale che permetta di proseguire sulla strada già intrapresa, come confermato dal Presidente subito dopo la sua rielezione: «Voglio ringraziare chi ha contribuito al buon funzionamento della Fondazione, dall’Assemblea dei Soci all’Organo d’Indirizzo, dal Consiglio di Amministrazione al Collegio dei Revisori; sottolineo in particolare il ruolo fondamentale svolto dalla struttura operativa formata da Magda Irico e Stefania Vercellino e coordinata dal segretario generale Sandro Pullicani Colonesi. Continuerò a presiedere un ente sano, capace di affrontare anche le situazioni di criticità e le inevitabili instabilità dei mercati finanziari, al fine di perseguire i principi statutari che guidano la gestione della Fondazione: tutelare il valore degli asset patrimoniali nel tempo e generare un flusso di risorse annue in grado di alimentare costantemente l’attività di erogazione. A tal proposito, vorrei ricordare il grande lavoro fatto nello snellire e rendere più puntuale il sostegno ai tanti progetti nati tra Vercellese e Valsesia, con l'introduzione dei bandi tematici, che favoriscono la presentazione di richieste con modalità più efficaci, sollecitando la progettualità delle associazioni operanti sul territorio e fornendo loro gli strumenti per realizzarla».

Casalini ricorda inoltre che «Per coinvolgere il nostro territorio su queste ed altre tematiche, in questi quattro anni abbiamo anche potenziato il nostro settore comunicazione, coordinato da Lorenzo Proverbio, grazie a un nuovo sito web e a un canale YouTube dedicato, intensificando un rapporto stretto con i media, locali e non, con la creazione di strumenti di approfondimento multimediali, come i video di Fondazione Magazine».

Particolare soddisfazione per due importanti iniziative che hanno l’obiettivo di offrire ai cittadini, non solo vercellesi, l'opportunità di alleviare il disagio di patologie ormai diffuse e impattanti: «Nel dicembre del 2022 – ricorda il presidente - abbiamo inaugurato il Centro Alzheimer “Le Magnolie” che sta lavorando a pieno regime e grazie al quale molte famiglie possono recuperare la necessaria serenità. Sono recentemente iniziati i lavori per la costruzione del nuovo Centro per l'Autismo all'ex Cascina Reffo di via Asiago, che rappresenterà un polo di accoglienza particolarmente attento alle fasce più giovani. Due strutture all'avanguardia, due eccellenze, a sostegno del settore socio/assistenziale, delle quali siamo molto orgogliosi».

Da circa un anno, inoltre, Casalini è entrato a far parte del Consiglio di Acri (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio SpA) e recentemente è stato designato a ricoprire la carica di componente supplente del Consiglio d'Amministrazione di Fondazione ONC (Organismo Nazionale di Controllo) che gestisce il Fondo Unico Nazionale e assicura il finanziamento stabile ai Centri di Servizio per il Volontariato.

«Alla nostra Fondazione - conclude Casalini - è stata data l’occasione di entrare a far parte di organismi nazionali importanti, a contatto con tematiche che vanno oltre i confini provinciali e che ci permettono di essere sempre aggiornati e operativi su temi di grande respiro e responsabilità, al centro di dibattiti, riflessioni e decisioni, in particolar modo sul prezioso universo del Terzo Settore. In conclusione, non mi resta che ribadire l'impegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, e il mio personale, perché questo percorso prosegua nel modo più efficace e solidale possibile».