Il basket alla Fattoria in città 2023. Per festeggiare i 15 anni di vita della Asd Basket club Vercelli Rices, il 3 e il 4 giugno, nella piazza Antico Ospedale (area Pisu), saranno allestiti dei campi per incontri 3 contro 3.

Possono partecipare (l'iscrizione è gratuita) tutti i vercellesi che giocano o che hanno giocato a basket in passato.

Le iscrizioni sono aperte fino al 31 maggio.

Per iscriversi:

inviare mail a 051489@SPES.FIP.IT

oppure un whatsapp al numero 347 1748449

L'evento organizzato dai Rices è reso possibile dalla macchina organizzativa dell'Ascom per l'edizione 2023 della Fattoria in Città.