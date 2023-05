Giuseppe Mariani, nuovo questore: «Prevenzione e collaborazione le armi per garantire la sicurezza»

A Vercelli era stato, molti anni fa, per interrogare un pentito di mafia. Da lunedì è diventata la sua prima sede di lavoro come Questore. Giuseppe Mariani, 57 anni, leccese con una carriera trascorsa tra Sicilia, Lazio, Toscana e Liguria si è insediato negli uffici di via San Cristoforo con l'obiettivo di mantenere e aumentare la sicurezza e il senso di sicurezza percepito dalla popolazione.

«I dati sulla criminalità in provincia sono rassicuranti - dice incontrando la stampa - ma so bene che non esistono isole felici e dunque l'attenzione va sempre mantenuta alta, soprattutto sul fronte della prevenzione. Conto sulla collaborazione dei cittadini e so che a Vercelli il loro aiuto si è rivelato importante in molte occasioni».