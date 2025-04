Al via il piano di rifacimento della segnaletica

Il Comune interviene su stop, strisce pedonali e "dare la precedenza» sbiaditi e, da venerdì, avvia un vasto piano di rifacimento della segnaletica orizzontale in numerose vie e piazze cittadine.

Gli interventi di tracciamento della segnaletica orizzontale riguarderanno attraversamenti pedonali, stop, dare precedenza e stalli di sosta per i disabili e gli operai lavoreranno anche durante i fine settimana.

Molte le aree interessate: corso Fiume, piazza Mazzucchelli, corso San Martino, via Borsi, via Prati, via Boccaccio, via Mercadante, via Parini, via Guicciardini, via Petrarca, via Paggi-via Trino, via Thaon de Revel, via Viviani, corso Matteotti, piazza Sant'Eusebio, corso De Gasperi, piazza Roma, corso Gastaldi e via Restano.

«Compatibilmente con le risorse, confermiamo il nostro prioritario impegno per la sicurezza dei cittadini - dice l’assessore alla Viabilità, Paolo Campominosi - I lavori, come sempre, saranno oggetto di possibili variazioni in base alle condizioni meteo».