Nuovo cda alla Casa di riposo Sant'Anna

Si è insediato nei giorni scorsi il nuovo consiglio di amministrazione della Casa di Riposo Sant’Anna di Borgosesia, dopo che nei giorni precedenti il Comune di Borgosesia aveva provveduto alla nomina dei membri.

«Lo statuto interno di Sant’Anna, che giuridicamente si configura come una Azienda pubblica di Servizi alla Persona (APSP) prevede che il consiglio scada ogni 5 anni – spiega il sindaco, Fabrizio Bonaccio – dunque, a seguito di manifestazione d’interesse aperta a tutta la popolazione, abbiamo provveduto a nominare i nuovi membri del Consiglio, che ringrazio per l’impegno che si sono assunti: la nostra Casa di Riposo Sant’Anna è un fiore all’occhiello nel settore dei servizi alla persona, e ci teniamo che continui a distinguersi per l’attenzione riservata agli ospiti».

Il CdA risulta così composto: Paolo Moretti, Riccardo Bevilacqua, Rosanna Salvoldi, Donata Ceruti, Manuel Avoscan. Nella serata di insediamento, i membri stessi hanno confermato Paolo Moretti nella carica di presidente ed hanno eletto Riccardo Bevilacqua, nuovo ingresso nel board, vicepresidente.

«Auguro al presidente Moretti e a tutto il consiglio un ottimo lavoro – conclude il sindaco – avere cura dei nostri anziani è un compito molto delicato ed importante, che sono certo sapranno continuare a svolgere con la professionalità e la sensibilità che li hanno contraddistinti fino ad ora. Sono molto felice delle tante iniziative di cui la Casa di Riposo Sant’Anna è promotrice, tra cui l’incontro tra gli anziani ospiti e i giovani: un passaggio generazionale di idee e conoscenze che arricchisce i ragazzi e illumina di gioia le giornate degli anziani».