Forte vento in arrivo: parchi chiusi anche martedì

Parchi chiusi anche martedì 31 marzo. La decisione è stata assunta dal Comune che, in considerazione delle avverse condizioni meteorologiche previste nelle prossime ore, caratterizzate da raffiche di vento di forte intensità, ha disposto la chiusura precauzionale di tutte le aree verdi cittadine. Nonostante tutto, nella giornata di lunedì le ditte incaricate dal settore Ambiente sono state al lavoro, in parco Camana, per le verifiche sulle piante ad alto fusto e la rimozione di rami spezzati, caduti e pericolanti.

«Il rischio connesso agli eventi meteo in atto non è circoscritto alle sole aree interdette - precisano dal Comune -. Pur non essendo tecnicamente possibile procedere alla chiusura di ulteriori spazi pubblici quali viali, corsi e percorsi alberati, la loro frequentazione è da ritenersi fortemente e vivamente sconsigliata. Si invita pertanto la popolazione a limitare gli spostamenti, evitando in particolare le zone alberate e mantenendo adeguata distanza sia dagli edifici sia dalle piante ad alto fusto, ricordando che le condizioni di vento intenso possono determinare situazioni di pericolo, tra cui la caduta di rami, il distacco di elementi dalle coperture e la presenza di oggetti trasportati dal vento».

L’Amministrazione comunale raccomanda l’adozione di comportamenti improntati alla massima prudenza e responsabilità fino al cessare delle condizioni di rischio.