Dopo il vento, i controlli: parco Camana chiuso fino a lunedì

Verifiche in corso, dopo il forte vento dei giorni scorsi, all'interno di parco Camana: la grande area verde a ridosso dello stadio resterà chiusa tutto il week end e anche lunedì 30 marzo. Lo rende noto il Comune in una nota in cui si precisa che «Sono attualmente in corso le verifiche tecniche e gli interventi di messa in sicurezza delle alberature e delle aree interessate. La riapertura sarà disposta al termine dei controlli a tutela dell’incolumità dei cittadini».

Intanto, per l'intera giornata di venerdì è rimasta chiusa anche via Dal Pozzo, che collega via Duomo alla piazza del Tribunale costeggiando la chiesa di Santa Maria Maggiore, l'area di Santo Stefano de civitate il fossato del castello. Nessun problema, invece, è stato registrato lungo viali e alberate che, venerdì, erano regolarmente percorribili.