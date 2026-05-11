"Vercelli che Pedala" al traguardo dei 50 anni: aperte le iscrizioni all'edizione 2026

"Vercelli che Pedala" taglia il traguardo del mezzo secolo. Da oggi, lunedì 11 maggio, si apre in piazza Paietta la casetta dove vengono raccolte le iscrizioni all'edizione di domenica 24. Per i volontari del Velo Club Vercelli, che dalla prima edizione del 1974 organizzano questa manifestazione - interrotta solo nei due anni della pandemia - quella di quest'anno sarà la seconda senza lo storico patron Venio Trebaldi, da sempre anima e motore dell'evento.

Per Claudio Greguoldo, nuovo presidente del Velo, e il suo staff, la sfida è stata raccolta con successo nel 2025, e nonostante le tante difficoltà legate ad una macchina organizzativa rinnovata, l'evento alla fine si è rivelato un grande successo di partecipazione, con 700 iscritti. «Tanta acqua è passata sotto i ponti da quel lontano 1974: allora qualcuno pensò che dopo la prima clamorosa edizione (più di 3500 partecipanti) i pedalatori non si sarebbero più presentati e che una manifestazione così “scomoda” in tempo di austerity non sarebbe più stata riproposta... nulla di più sbagliato - dice -. Pur tra mille difficoltà siamo andati avanti, e nemmeno la pandemia da covid-19 ci ha fermato del tutto, e dopo 3 anni di pausa siamo ripartiti nel 2023. Grazie a voi che ci avete spinto a continuare! Perchè la vera forza e il segreto del successo della Vercelli che Pedala siete Voi tutti che partecipate ogni anno. Ancora di più oggi, con il costo del carburante salito alle stelle e le incertezze economiche (ed ecologiche) legate ai vari scenari di guerra nel mondo che stanno incidendo anche sulla nostra quotidianità, l'uso della bicicletta può rivelarsi la mossa vincente per mantenersi in forma...con un occhio al portafogli».

Nel 2025 la Vercelli che Pedala è stata interamente dedicata a Trebaldi, ma anche quest'anno, il pensiero va costantemente a lui: il merito di questo prestigioso traguardo è quasi completamente suo. Per l'edizione 2026 i partecipanti troveranno alcune novità rispetto agli scorsi anni, ma la ricetta della Vercelli che Pedala non verrà stravolta: la partenza avverrà da piazza Pajetta, il giro cicloturistico sarà di 25 km adatto a tutti i tipi di pedalatori/pedalatrici, con l’assistenza costante dei volontari ciclisti del Velo Club Vercelli; il percorso rinnovato vedrà l'attraversamento e l'uscita da Vercelli da Via Prarolo, nel rione Cappuccini, quindi il passaggio dai paesi di Prarolo e Pezzana, prima di entrare ad Asigliano dove è prevista la sosta ristoro all'interno del Parco Comunale di piazza Vittorio Veneto; il rientro a piazza Pajetta, con la premiazione per tutte le categorie previste dal regolamento, la distribuzione della panissa a tutti i partecipanti e la lotteria finale con i premi messi in palio dagli sponsor.

Come sempre la manifestazione è un'occasione per trascorrere ore in compagnia, all'aperto, facendo attività fisica e veicolando importani messaggi sociali - sulla mobilità green, ma anche sulla necessità di far coesistere in strada cicilisti e automobilisti.

La quota di partecipazione (5 euro), sarà diritto a un gadget ricordo, un buono pasto per la sosta ristoro, un buono per la panissa che verrà distribuita al termine della manifestazione, la possibilità di partecipare alla lotteria finale (più di 50 premi in palio), e un omaggio da ritirare all'arrivo gentilmente offerto dalla Farmacia Ravera. Premi speciali sono previsti per il gruppo più numeroso, la bici più antica, quella più estrosa, l’iscritto più giovane, quello meno giovane, quello che viene da più lontano, ecc…

Il Velo Club ringrazia l'Amministrazione Comunale per il supporto logistico e organizzativo che non fa mai mancare alla manifestazione, l'Amministrazione Comunale di Asigliano, che ha fortemente voluto il ritorno della "Vercelli che Pedala" nel proprio territorio e da mesi ha lavorato con la società organizzatrice per ottenerlo, segno di un successo e di un interesse che supera i confini cittadini, tutti i partner e sostenitori dell'evento, che con il loro contributo contribuiscono al successo di questa festa, e alla Farmacia Ravera, main sponsor della 50ª Vercelli che Pedala.