Nuovo posto di Polizia in ospedale: da inizio anno 17 aggressioni al personale

Alcune volte sono persone che arrivano al Pronto soccorso in stato di alterazione per l'assunzione di sostanze o per le conseguenze di particolari patologie. Ma, più spesso, è un diffuso stato di insofferenza a far scattare la scintilla che rischia di portare - e talvolta porta - all'aggressione nei confronti degli operatori sanitari. Sono 17 i casi registrati al Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea nei primi quattro mesi dell'anno. Ed è per questo motivo che la decisione di spostare il presidio di Polizia dall'interno dell'ospedale alle stanze accanto al Dea assume un significato simbolico, oltre che operativo. Prevenzione e deterrenza sono i concetti evocati dal Questore, Giuseppina Suma, presentando i nuovi uffici.

«La nuova collocazione del Posto di Polizia – commenta il Questore - ne rafforzerà l’efficacia operativa e la funzione di deterrenza, grazie a una maggiore visibilità e a un collegamento più diretto con il pronto soccorso. Ciò consentirà interventi più rapidi e un contatto immediato con il personale sanitario, aumentando la percezione di sicurezza di operatori, pazienti e visitatori. Gli agenti svolgeranno inoltre un ruolo fondamentale nella gestione degli eventi più delicati, agevolando la raccolta delle informazioni necessarie ai fini investigativi e ai rapporti con l’Autorità Giudiziaria».

Un trasloco concordato con il manager Marco Ricci e presentato davanti a tutte le autorità cittadine: dal Prefetto Lucio Parente, alla Procuratrice Ilariaà Calò, ai rappresentanti delle forze dell'ordine, del personale sanitario e delle istituzioni.

«L’attivazione del nuovo posto di Polizia - dice il direttore generale, Marco Ricci - è segno della collaborazione tra l’Asl e le Forze dell’ordine, con l’obiettivo di garantire sicurezza e tutela all’interno dell’ospedale. La presenza qualificata della Polizia di Stato, in una sede visibile e adeguata come la nuova sede che oggi inauguriamo, rappresenta un valore aggiunto per la protezione di cittadini e operatori, e per il corretto svolgimento delle attività sanitarie».

Il posto fisso” di Polizia è stato realizzato ampliando il precedente punto di accesso, situato in adiacenza alla camera calda e all’ingresso del pronto soccorso. Il nuovo locale, completamente arredato, è stato messo in sicurezza con vetri porte blindate, e dispone di un posto auto di fronte all’ingresso anteriore. Il presidio è posizionato a lato dell’accesso principale dell’ospedale ed è ben visibile grazie anche a una grande insegna, con la scritta Polizia su sfondo bianco e azzurro: all'interno lavorerà un operatore per ciascun turno di servizio.



