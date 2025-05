Attenzione al profilo Facebook con il nome del sindaco Scheda: è un falso

Un profilo Facebook denominato "Roberto scheda - @roberto.scheda.2025 - Sindaco di Vercelli", sta veicolando, in queste ore, messaggi e contenuti di dubbia provenienza ma del tutto estranei alla persona del sindaco di Vercelli. Lo sottolineano, in una nota, gli uffici comunali, chiedendo ai conttadini non rilanciare, concedere amicizia o dialogare tramite messaggistica con il profilo che nulla ha a che fare con il politico vercellese.

«E' un profilo del tutto estraneo al sindaco e all'attività istituzionale del Comune di Vercelli - precisano da Palazzo di Città -. Su tale profilo vengono ripubblicati, da parte di soggetto allo stato ignoto, contenuti presenti su questa pagina, senza l'autorizzazione del Comune o del Sindaco. Risulta anche che dal medesimo profilo, tramite applicazione di messaggistica istantanea Messenger, vengano trasmessi messaggi privati ad altri utenti recanti asserite proposte finanziarie, da cui il sindaco e l'Amministrazione si dissociano pienamente. L'invito è quello di diffidare da ogni notizia o informazione divulgata da profili non autorizzati, e di non concedere l'amicizia o condividere contenuti con essi, essendo la presente pagina l'unico canale di comunicazione ufficiale della Città di Vercelli. Si comunica, inoltre, che sono state già adottate le iniziative di legge idonee per la tutela da simili illeciti».