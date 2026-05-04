Lavori in centro: le modifiche alla viabilità

Nuove modifiche alla viabilita, questa volta in centro storico, per consentire l'esecuzione in sicurezza di una serie di interventi.

Mercoledì 6 maggio dalle 7 alle 18 sarà in v𝐢𝐚 𝐒𝐚𝐧 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐞𝐥𝐞 𝐞 𝐯𝐢𝐚 𝐕𝐞𝐫𝐝𝐢 sarà in vigore il divieto di circolazione nel tratto da piazza Cavour al civico 12 per interventi con automezzo-gru.

Mercoledì e giovedì, in v𝐢𝐚 𝐅𝐞𝐥𝐢𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐆𝐚𝐭𝐭𝐢𝐧𝐚𝐫a, divieto di circolazione e sosta (con rimozione forzata) nel tratto tra via Verdi e via Leone per lavori edili con autobetoniera. Le limitazioni sono in vigore dalle 8,30 alle 18.

Il 7 maggio, dalle 8 alle 13, in p𝐢𝐚𝐳𝐳𝐚 𝐂𝐚𝐯𝐨𝐮𝐫, in occasione della 𝐆𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟔 saranno in vigore il divieto di circolazione per tutti i veicoli (anche autorizzati Ztl) eccetto i mezzi di soccorso e l’organizzazione. In via Gioberti (tra via Leone e piazza Cavour) nei medesimi orari sarà in vigore il divieto di sosta e transito.