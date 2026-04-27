Primo Maggio, a Vercelli l'oratore è Luca Quagliotti

"Lavoro dignitoso. Contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale" è il motto con cui Cgil, Cisl e Uil scendono in piazza il venerdì 1 maggio per celebrare la Festa dei Lavoratori. A Vercelli, l’appuntamento è alle 10 in corso Libertà (angolo corso Garibaldi) con partenza del corteo alle ore 10.30 accompagnati dalla banda musicale A-T-Pic Ensemble. L’arrivo in piazza del Municipio è previsto alle ore 10.40 con i saluti del sindaco di Vercelli Roberto Scheda e alle 11 parleranno numerosi delegate e delegate dei luoghi di lavoro e concluderà la mattinata, per Cgil, Cisl, Uil, Luca Quagliotti, segretario regionale della Cgil Piemonte, già segretario della Camera del Lavoro cittadina.

A Borgosesia, il ritrovo è alle 10 in piazza Martiri (lato giardini). Alle 10.30 partirà il corteo accompagnato dall’Orchestra di Fiati della Città di Borgosesia a.p.s. Alle ore 11 interverranno Delegate e Delegati e per CGIL, CISL, UIL, concluderà la mattinata Lorenzo Boffa Sandalina, segretario organizzativo Cgil Piemonte.

Al pomeriggio, Concerto del 1 Maggio al Birrificio Sant’Andrea di Vercelli, dalle 16, dove si esibiranno le band che hanno partecipato e sono state selezionate alla ‘chiamata artistica’ lanciata per il secondo anno consecutivo dalla Cgil Vercelli Valsesia: Smoking Tears, una band pop/rock il cui sound, intenso ed emozionale, affianca testi nati da esperienze vere; Martina Gill, la cui mia musica è malinconica, dolce e sincera, un viaggio senza maschere, tra l’urgenza e la bellezza di dire le cose come stanno, anche quando fanno male; Sonny And The Stork - Diego Vermiglio chitarra e voce e Giuseppe Pagnone batteria - una band che si concentra su suoni essenziali e di forte impatto, costruiti attraverso un dinamico scambio di battute tra i due strumenti; My Mantra, in cui Dario, Max e Andrea suonano una musica dal sapore Alternative Rock /grunge che va dagli inizi degli Anni ‘90 alla prima decade del 2000.