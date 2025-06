Cigliano -Il 24 Giugno avrà luogo l'intitolazione dell'Orto di Tutti a Marcella Da Levrano, vittima di mafia di cui ci stiamo continuamente appassionando e documentando, grazie anche a sua madre Marisa Fiorani ospite dell'evento, che abbiamo avuto l'onore di conoscere e che ci sta raccontando molto di Lei e della sua incredibile storia.

L'Orto di Tutti è un progetto realizzato dall'Associazione Sogni Scalzi grazie al contributo concesso da parte della Regione Piemonte per il Bando sull 'invecchiamento attivo, la quale insieme ai suoi Partner e ai suoi Volontari, ha deciso di far sorgere su un bene confiscato alla mafia un " orto pubblico" con l'intento di restituirlo alla comunità'.

L' intenzione sarà quella di celebrare questa importante iniziativa proprio nel giorno in cui Marcella decide di liberarsi emotivamente dall'oppressione che l'ha tormentata decidendo di dare una svolta decisiva alla propria vita.

Simbolo di Marcella e delle sue origini pugliesi sarà un ulivo, che abbiamo scelto di piantare al "centro" dell'Orto di tutti e all'interno di una "gilda", un'aiuola che rappresenterà un piccolo ecosistema che si manterrà in equilibrio grazie alla sinergia di tutte le piante, proprio come in una comunità dovrebbe essere.

Inoltre realizzeremo sul perimetrale dell'Orto di Tutti, un murales che raffigurerà Marcella e la sua storia intrecciata con la Natura e con il contesto in cui si troverà, ricco di colori e vita.



Fabiola Vecchio

Presidente Sogni Scalzi