Energia Plurale presenta la camminata benefica pro Emporio solidale

Si è concluso il quarto appuntamento della terza edizione di Energia Plurale, la rassegna promossa da Caritas Eusebiana e Cooperativa Sociale 181, organizzata da Publycom di Rita Mattiuz, per accompagnare la cittadinanza vercellese in un percorso dedicato a benessere e crescita della comunità.

La serata di venerdì 29 maggio, ha affrontato un tema concreto e spesso sottovalutato: la prevenzione degli incidenti domestici e il rischio cadute, questione che riguarda ogni fascia d'età, non solo gli anziani. A guidare il confronto sono stati la dottoressa Antonella Barale, coordinatrice del Piano Locale della Prevenzione dell'ASL VC, Martina Masturzo e Matteo Sassone dell'Osservatorio Epidemiologico, che hanno trattato l'argomento con competenza e chiarezza. La conduzione di Alberto Orlandi ha favorito un dialogo dinamico con i relatori, rendendo la serata accessibile anche a chi si avvicinava per la prima volta a queste tematiche.

L'attenzione si sposta ora all’ultimo appuntamento della rassegna: venerdì 5 giugno alle ore 18, sempre allo Spazio Gioin in via Laviny 67, sarà protagonista Paolo Cristina con il progetto “Diamoli Impasto al Lavoro”, iniziativa della Cooperativa Sociale 181 che unisce formazione professionale in pasticceria, inclusione e opportunità concrete di inserimento lavorativo per giovani, adulti con disabilità e persone in condizioni di svantaggio. Sono invitate tutte le associazioni che lavorano nel sociale, per utilizzare questo spazio come tavolo informativo e di discussione in riferimento alle modalità di gestione di tirocini e apprendistati e ulteriori spunti di riflessione.

L’incontro sarà inoltre l’occasione per presentare ufficialmente alla cittadinanza la “Terza Camminata Benefica Caritas... con Energia Plurale”, in programma sabato 20 giugno. Saranno illustrati finalità, percorso e modalità di partecipazione. La camminata partirà dal Seminario Arcivescovile e avrà come obiettivo una raccolta fondi a sostegno dell’Emporio della Solidarietà di Caritas Eusebiana, servizio che ogni giorno garantisce il diritto al cibo a numerose famiglie del territorio. Il percorso, di circa 4,2 chilometri, è stato studiato in collaborazione con il Progetto Dedalo dell’ASL Vercelli per promuovere stili di vita salutari e favorire il movimento come strumento di prevenzione.