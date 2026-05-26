Fondazone Marazzato: successo di pubblico alla terza edizione di "Ruote veloci"

La Fondazione Marazzato ha chiuso con un rilevante successo di pubblico la due giorni (23 e 24 maggio) la terza edizione di “Ruote veloci”. Questa volta ad essere invitate sull’ideale red carpet sono state le automobili Lancia. E si è trattato di un vero e proprio trionfo coronato dalla presenza di Miki Biasion e della Lancia Delta.

Biasion è stato campione del mondo Rally nel 1988 e nel 1989, in entrambi i casi a bordo di una vettura con lo scudetto Lancia. La storia del marchio torinese è ricca di modelli entrati nella leggenda, ne citiamo alcuni: Lancia Aurelia B20, Lancia Fulvia Coupè HF (l’esemplare esposto ha vinto il Tour de Corse 1967), Lancia Fulvia Zagato prototipo (partecipante alla Targa Florio), Lancia Stratos e la Lancia Fulvia barchetta prototipo.

Naturalmente spazio anche ai camion, che hanno messo in vetrina le loro innovazioni, simbolo da sempre di casa Lancia: l’Esatau B, frutto del designer Raymond Loewy, (ideatore della bottiglia di Coca Cola) con le ridotte ad aria compresse, l’elegante Esatau 864, il più bell’autocarro prodotto in Europa ed infine il Lancia Esagamma, che nel 1969 ha concluso l’epoca dei pesanti.

Durante la manifestazione si sono succeduti incontri e conferenze tra cui quella dedicata alla Petronas che ha tracciato la sua storia e quella parallela dell’olio Fiat. Come sempre apprezzata la cucina della Pro Loco di Crova con un occhio di riguardo per la nostra celebre “panissa”. Il prossimo appuntamento è previsto in autunno con i mezzi militari.



