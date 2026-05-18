Oasi della salute: in 150 alla giornata di prevenzione cardiovascolare

Oltre 150 persone hanno partecipato, domenica, all'iniziativa "Oasi della Salute" effettuando uno screening di prevenzione cardiovascolare. Un'iniziativa, quella cui hanno aderito le strutture dell'Asl Vercelli, che ha avuto come sede la Casa di Comunità di via Crosa, aperta da meno di una settimana e inaugurata venerdì.

Nella struttura, da lunedì a venerdì, fino alle 17, è presente un medico del Distretto e successivamente entra in servizio la Guardia medica (con ingresso da via Derna), attiva tutte le notti fino alle 8 e h24 nelle giornate di sabato e domenica, nei festivi e prefestivi. La continuità assistenziale è una novità importante per i vercellesi, prevista dal Decreto Ministeriale 77, che individua in queste strutture il punto di riferimento per l’assistenza di prossimità.

La nuova Casa della comunità è operativa dall’11 maggio. Al suo interno hanno trovato spazio anche un nuovo Cup (che si aggiunge a quello di corso Abbiate), un Centro prelievi con accesso su prenotazione, il Pua - Punto unico di accesso ai Servizi Sociali gestito in collaborazione con il Comune, ambulatori specialistici di cardiologia, dermatologia, oculistica e neurologia, la Centrale Operativa Territoriale, le Cure Domiciliari e il servizio Infermiere di Famiglia e Comunità di Vercelli.

Il recupero del piano rialzato e del seminterrato dell’edificio è stato realizzato grazie ai fondi del Pnrr, per un importo complessivo di oltre 2.100.000 euro: i lavori erano iniziati nella primavera del 2024 all’interno dello stabile, progettato dall’ingegner Domenico Fabris nel 1936, ristrutturato sotto la supervisione della Soprintendenza in quanto bene storico soggetto a vincoli per la presenza di vetrate decorate, elementi scultorei e rivestimenti in marmo.

L’inaugurazione alla presenza delle autorità civili, militari e religiose e della Direzione strategica dell’ASL si è tenuta venerdì 15 maggio.

«Siamo felici di aver restituito alla cittadinanza un presidio sanitario molto caro ai vercellesi completamente rinnovato e potenziato nelle sue funzioni – afferma il Direttore Generale, Marco Ricci –. La Casa della Comunità di via Crosa rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di rafforzamento della sanità territoriale: qui i cittadini possono trovare risposte concrete ai propri bisogni di salute, con servizi integrati e facilmente accessibili, e soprattutto con la presenza medica h24, che garantisce una presa in carico continua e contribuisce ad alleggerire l’accesso al Pronto soccorso e all’ospedale. È un modello organizzativo che punta davvero alla prossimità, alla semplicità e alla qualità dell’assistenza, valorizzando il lavoro sinergico tra professionisti sanitari, servizi sociali e territorio. Un risultato importante reso possibile grazie agli investimenti del PNRR, ai nostri Uffici amministrativi che hanno seguito il progetto e all’impegno di tutti gli operatori che ogni giorno lavorano per una sanità sempre più vicina ai cittadini».

