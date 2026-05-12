Serenella Ferrara secondo vice Governatore del Distretto Lions

Serenella Ferrara è il nuovo secondo vice Governatore del Distretto Lions 108IA1. L’elezione è avvenuta durante il Congresso distrettuale ospitato nell’aula magna dell’Università del Piemonte Orientale.

L’assemblea dei delegati dei 73 club del Distretto ha scelto Ferrara per iniziare un percorso di leadership che, secondo la tradizione lionistica, la porterà progressivamente a ricoprire i ruoli di Primo Vice Governatore e successivamente di Governatore del Distretto nell’annata sociale 2028-'29.

«Un risultato importante non solo per Serenella Ferrara, ma anche per il Lions Club Vercelli, che conferma una lunga tradizione di presenza ai vertici distrettuali - si legge in una nota del club -. Prima di lei avevano infatti ricoperto incarichi di grande rilievo anche Gino Tarricone, Governatore nell’annata 2018-'19 e poi Presidente del Consiglio dei Governatori, e Francesco Preti, anch’egli Governatore del Distretto».

L’incarico di Governatore rappresenta uno dei ruoli più significativi all’interno del Lions Clubs International, la più grande associazione di volontariato al mondo. Attraverso il motto “We Serve – Noi Serviamo”, i Lions promuovono attività di solidarietà, prevenzione, sostegno alle fragilità e interventi concreti a favore delle comunità locali.

L’elezione di Serenella Ferrara rappresenta quindi anche un riconoscimento al lavoro svolto in questi anni dal Distretto 108IA1 e dai club del territorio, impegnati quotidianamente in progetti sociali, culturali e di servizio.

