Lavori Asm in via Massaua: fino ad agosto modifiche a circolazione e sosta

Inizia la sostiazione della rete del gas in via Massaua, arteria molto trafficata a ridosso del centro città. Un intervento, effettuato da Asm, che comporta una serie di importanti modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta in diverse vie cittadine. I lavori riguarderanno la sostituzione di prese e tubazioni e si svolgeranno in più fasi e il Comune, di conseguenza, rende note le modifiche a sosta e viabilità nella zona.

A partire da domenica 18 maggio e fino a giovedì 24 luglio, sarà istituito il divieto di sosta in via Massaua, nel tratto compreso tra via Tripoli e via Derna, per consentire l’esecuzione delle opere in sicurezza. Nel corso delle lavorazioni saranno inoltre previste chiusure temporanee al traffico di via Tobruk e via Bengasi, nei tratti compresi tra via Massaua e via Benadir. L’accesso sarà comunque garantito ai residenti con possibilità di transito in doppio senso di marcia da via Benadir.

Da domenica 20 luglio a giovedì 21 agosto, i provvedimenti interesseranno piazza Battisti e via Tasso, nel tratto compreso tra piazza Battisti e via Cavalcanti, dove sarà istituito il divieto di sosta per permettere il proseguimento dei lavori.

«Sono lavori che interessano alcune delle principali arterie della viabilità cittadina. Per questo motivo - sottolinea l’assessore alla Viabilità, Paolo Campominosi - vigileremo costantemente perché le prescrizioni di sicurezza fornite alla ditta vengano rispettate, così come le tempistiche di cantiere al fine di limitare i disagi».

L’Amministrazione raccomanda agli automobilisti di prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea che verrà posizionata nelle aree interessate e invita i cittadini a programmare per tempo eventuali percorsi alternativi, al fine di limitare i disagi alla circolazione.