Dagli ambulatori ai prelievi su prenotazione: i servizi della Casa di Comunità di via Crosa

Da lunedì 11 maggio vengono trasferiti nella nuova Casa di Comunità di via Crosa 4, alcuni servizi e ambulatori, con l’obiettivo di rendere più accessibili e integrati i servizi territoriali.

Lo rende noto l'Asl Vercelli che sta ultimando il recupero della struttura. In via Crosa troverà posto il Centro Prelievi accessibile solo su prenotazione (tramite numero verde 800000500, portale Salutepiemonte.it o tramite sportello CUP), dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 11. Negli stessi orari alla Piastra di largo Giusti 13 resterà attivo il centro prelievi solo ad accesso diretto. In via Crosa, dalle 11.30 alle 15.30, saranno inoltre disponibili il Cup e il servizio di ritiro dei referti di esami ematici e microbiologici effettuati alla Casa di Comunità. Sarà presente anche l’ambulatorio infermieristico, attivo dalle ore 11.30 alle ore 14.

Dall’11 maggio la continuità assistenziale (ex guardia medica), attualmente collocata presso l’ospedale, svolgerà la propria attività all’interno della Casa di Comunità. Nella stessa sede verrà inoltre trasferito il Punto unico di accesso ai Servizi Sociali), sinora ubicato nei locali del Cup esterno di corso Abbiate, mantenendo gli stessi orari.

Contestualmente verranno trasferite nella nuova sede anche la Centrale Operativa Territoriale, le Cure Domiciliari e il servizio di Infermiere di Famiglia e Comunità di Vercelli, sinora ospitati presso la Piastra al quinto piano

Sempre da lunedì 11 maggio saranno attivati alla Casa di Comunità anche diversi ambulatori specialistici, in particolare cardiologia, dermatologia, oculistica e neurologia.

