Fuori strada con l'auto, finisce in un fosso

Incidente autonomo, intorno alle 14,30, ad Alice Castello dove un'auto è finita fuori strada, terminando il suo percorso con due ruote dentro un fosso.

Per i soccorsi sono state allertate la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento Volontario di Santhià e la Croce Rossa di Cavaglià: all'arrivo dei Vigili del Fuoco l'occupante della vettura era già fuori dall'abitacolo e affidato cure dei sanitari. I Vigili del Fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza la vettura e lo scenario dell'incidente.

Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri di Santhià per gli accertamenti di competenza.