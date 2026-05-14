Fondazione Crv, rinnovato l'Organo di Indirizzo

Il 4 maggio l’Organo di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli ha completato la procedura di rinnovo, con l’insediamento dei nuovi membri nominati lo scorso 28 aprile.

Oltre alla conferma dei componenti già in carica, Milly Cometti, Davide Franchi, Marzio Grigolon, Elena Lopriore, Maria Napoli e Franco Pauna, l’Organo ha nominato al primo mandato Andrea Balzaretti, Linda Barbolan, Luigino Crosta, Chiara Dalmasso, Piera Goio, Eduard Kotlar e Giovanna Patrizia Rizzolo.

«Rivolgo un sentito ringraziamento – commenta il presidente Aldo Casalini – a tutti i membri dell’Organo di indirizzo che hanno concluso, per fine mandato, la loro esperienza nella nostra Fondazione per il contributo e la costante partecipazione forniti in tutti questi anni. Esprimo inoltre un sincero augurio di buon lavoro ai nuovi componenti appena insediati, chiamati al compito di proseguire il percorso intrapreso dalla Fondazione nel modo più efficace e solidale possibile».

La composizione del nuovo organo è ben diversificata, con professionalità nelle materie inerenti ai settori di intervento e funzionali all’attività della Fondazione, oltrechè rappresentative dei territori vercellesi e valsesiani. Nella sua prima seduta di insediamento, l’Organo di indirizzo ha proceduto all’elezione del nuovo vice presidente, Milly Cometti, in sostituzione di Laura Cerra, giunta a fine mandato.