Nuova Biblioteca, ripresi i lavori: «Il cantiere chiuderà nel 2027»

Sono ripresi e prosguono regolarmente i lavori del cantiere per la realizzazione della nuova Biblioteca Civica in piazza Antico Ospedale, intervento strategico per rafforzare il patrimonio culturale e formativo della città.

Secondo il cronoprogramma, l’ultimazione delle opere è prevista per il mese di maggio 2027. L’intervento, di particolare rilevanza per il tessuto urbano e culturale, consentirà la restituzione di spazi completamente rifunzionalizzati, destinati ad accogliere la Biblioteca Civica e quella Universitaria in un unico polo integrato della Cultura, della conoscenza e della formazione.

«L’Amministrazione – fa sapere il sindaco, Roberto Scheda – è riuscita a conservare il finanziamento europeo attraverso la rimodulazione del progetto che prevede la realizzazione degli edifici restaurati della Biblioteca Civica e Universitaria come polo unitario di Cultura della città. Si tratta di un risultato importante, che conferma la volontà di proseguire con determinazione nel percorso di valorizzazione del patrimonio pubblico e di investimento sul futuro culturale di Vercelli».

L’Amministrazione continuerà a seguire con attenzione tutte le fasi dell’opera, nella consapevolezza del valore che il nuovo complesso bibliotecario rappresenterà per studenti, studiosi, famiglie e per l’intera comunità cittadina.