Conoscere la Croce Rossa, i volontari e le attività

Giornata di attività, sabato, per festeggiare il compleanno della Croce Rossa: dalle 10 alle 19, il Comitato locale invita i vercellesi in piazza Cavour per conoscere finalità e ambito di intervento dell'associazione. L’evento, patrocinato dal Comune di Vercelli, sarà una giornata di festa, formazione e divertimento pensata per adulti e bambini. Numerosi stand interattivi permetteranno ai partecipanti di scoprire da vicino le molteplici attività della Croce Rossa e il lavoro quotidiano dei suoi volontari. Nel corso della giornata sarà possibile: incontrare i Corpi Cri ausiliari delle Forze Armate; salire sull’Ambulanza dei peluches, pensata per avvicinare i più piccoli al mondo del soccorso; partecipare ad attività di face painting; scoprire nozioni utili sulla sicurezza stradale e assistere a dimostrazioni di manovre salvavita; conoscere i soccorritori speciali della Cri: unità cinofile, Smts (soccorritori in ambiente impervio), Cbrn (emergenze chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari). Inoltre, alle 16, sarà offerta una merenda gratuita per tutti i bambini. «Questa giornata rappresenta un’occasione preziosa per incontrare i volontari, conoscere il loro impegno sul territorio e condividere i valori umanitari che guidano l’azione della Croce Rossa Italiana da oltre 160 anni», spiegano dalla sede di via Gioberti..